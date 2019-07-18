Ставрополь, , 16:05 — REGNUM

Соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Ставропольским краем и Брестской областью Белоруссии подписали 18 июля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ставропольского губернатора. Соглашение касается развития партнёрства в экономике и социальной сфере — в том числе на уровне конкретных предприятий.

«Форум регионов России и Беларуси — это ещё один символ единения народов двух стран. Мы, как руководители регионов, работаем для того, чтобы на основе этого единства формировались новые проекты, заключались соглашения, чтобы отношения между нашими регионами и странами становились ещё более крепкими», — сказал на церемонии подписания Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−18 июля в Санкт-Петербурге проходит VI форум регионов России и Белоруссии. Как отмечалось на встрече председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича, между двумя странами подписано более 200 соглашений. Добавим, что ранее в рамках форума ставропольский губернатор провел встречу с министром промышленности Республики Белоруссия Павлом Утюпиным, в ходе которой обсуждалась возможность открытия на Ставрополье сервисного центра белорусской сельхозтехники.

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