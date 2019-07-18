София, , 15:57 — REGNUM

Правительство Болгарии приняло решение о второй за год актуализации бюджета на 2019 год в связи с необходимостью финансирования сделки с США по закупке истребителей F-16, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как сообщается, до конца текущего месяца министерство финансов Болгарии планирует эмитировать долговые обязательства на внутреннем рынке в размере 100 млн евро. Ожидается, что это увеличит предусмотренный на 2019 год дефицит бюджета страны с прежних 0,5% до 2%.

Напомним, ранее в июле правительство Болгарии одобрило подписание договора с США по закупке восьми американских истребителей F-16, которые должны заменить самолёты МиГ-29 советского/российского производства, находящиеся в настоящее время на вооружении ВВС республики. Общая сумма контракта составит $1,256 млрд, а завершить поставки планируется в 2023 году.

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