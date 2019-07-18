Киев, , 15:53 — REGNUM

Национальный банк Украины рассчитывает на старт новой программы сотрудничества с МВФ до конца года. Об этом сообщил на брифинге сегодня, 18 июля, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент ИА REGNUM

По мнению банкира, возобновление сотрудничества возможно в 4-ом квартале, более того — в это же время Киев может получить следующий транш размером в 2 млрд долларов. Сологуб отметил, что Нацбанк рассчитывает также получать от МВФ по 2 млрд долларов кредитных средств и в последующие годы.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк спрогнозировал возобновление работы с МВФ осенью нынешнего года, после проведения досрочных парламентских выборов и формирования правительства. Также он дал понять, что особой необходимости в средствах Фонда у Киева в настоящий момент нет:

«Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы», — сказал Данилюк.

В конце июня министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина уже сейчас ведет активные переговоры с МВФ по поводу новой программы финансирования. По ее словам, новая программа может быть заключена на три года.

После вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что не видит альтернативы сотрудничеству Киева с МВФ. В настоящий момент все отношения между сторонами поставлены на паузу из-за смены власти на Украине.