Киев, 18 июля 2019, 15:53 — REGNUM
Национальный банк Украины рассчитывает на старт новой программы сотрудничества с МВФ до конца года. Об этом сообщил на брифинге сегодня, 18 июля, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент ИА REGNUM
По мнению банкира, возобновление сотрудничества возможно в 4-ом квартале, более того — в это же время Киев может получить следующий транш размером в 2 млрд долларов. Сологуб отметил, что Нацбанк рассчитывает также получать от МВФ по 2 млрд долларов кредитных средств и в последующие годы.
ИА REGNUMнапоминает, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк спрогнозировал возобновление работы с МВФ осенью нынешнего года, после проведения досрочных парламентских выборов и формирования правительства. Также он дал понять, что особой необходимости в средствах Фонда у Киева в настоящий момент нет:
«Транш важен, но он более важен для Национального банка, он пополняет золотовалютные резервы», — сказал Данилюк.
В конце июня министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина уже сейчас ведет активные переговоры с МВФ по поводу новой программы финансирования. По ее словам, новая программа может быть заключена на три года.
После вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что не видит альтернативы сотрудничеству Киева с МВФ. В настоящий момент все отношения между сторонами поставлены на паузу из-за смены власти на Украине.