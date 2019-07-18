Москва, , 15:48 — REGNUM

Депутат Госдумы от КАПРФ Вера Ганзя раскритиковала предложенный демпфер и прогнозирует дальнейший рост цен на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Демпфирующий механизм предоставляет возможность компенсировать часть стоимости получаемой нефтеперерабатывающими заводами нефти для сдерживания роста цен на производимые ими нефтепродукты. Депутат Госдумы считает предлагаемый механизм неэффективным.

«Странный и сложный механизм. Главная причина роста цен на внутреннем рынке — налоговый маневр, то есть снижение экспортных пошлин и повышение НДПИ. При этом должны были снижаться акцизы. Но получилось с точностью до наоборот. Правительство акцизы регулярно повышает (с 1 января на 10,7% на бензин и на 12,7% на дизельное топливо)», — рассуждает депутат в Facebook.

Правительство РФ не может отказаться от легких денег, полагает Ганзя.

«Потому что акцизы изымаются из карманов безропотного населения. В общем, соглашения с нефтянкой были гораздо эффективнее. А цены на бензин будут расти. В нашей нефтедобывающей стране. И вся Россия будет ездить в Казахстан заправляться», — уверена она.

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