Великий Новгород, 18 июля 2019, 15:47 — REGNUM
Новгородская область вошла в пилотный проект по внедрению системы tax free для иностранных туристов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующее постановление правительства РФ подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
В рамках пилотного проекта по внедрению системы tax free иностранные туристы, посещающие Великий Новгород, имеют право на компенсацию суммы налога на добавленную стоимость (НДС) на покупки от 10 тыс. рублей.
В проекте уже участвуют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область и другие субъекты страны.
Вернуть часть средств, потраченных на покупки в РФ, может гражданин государства, не входящего в ЕАЭС, если приобретенный товар не относится к числу подакцизных. Необходимо совершить покупку на сумму от 10 тыс. рублей в магазинах-участниках системы tax free, получить специальный чек, не открывать и не использовать товары на территории РФ, а на таможне предъявить эти товары, специальный чек tax free и паспорт. Обратиться за компенсацией НДС можно в течение года после покупки товаров.
По данным Минпромторга России, за год работы системы tax free в России было выдано более 100 тыс. чеков на сумму 11 млрд рублей. Систему tax free планируется распространить на всю территорию страны.
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