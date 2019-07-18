Великий Новгород, , 15:47 — REGNUM

Новгородская область вошла в пилотный проект по внедрению системы tax free для иностранных туристов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, соответствующее постановление правительства РФ подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В рамках пилотного проекта по внедрению системы tax free иностранные туристы, посещающие Великий Новгород, имеют право на компенсацию суммы налога на добавленную стоимость (НДС) на покупки от 10 тыс. рублей.

В проекте уже участвуют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская область и другие субъекты страны.

По данным Минпромторга России, за год работы системы tax free в России было выдано более 100 тыс. чеков на сумму 11 млрд рублей. Систему tax free планируется распространить на всю территорию страны.

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