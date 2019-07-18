Москва, 18 июля 2019, 15:55 — REGNUM
Правительство РФ должно создать в стране условия для снижения банковских ставок по коммерческим кредитам, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА REGNUM
В то же время экономист подчеркнул, что политика правительства РФ не стимулирует развития основных функций банковской системы, причём это касается не только решений, связанных с самим банковским сектором. Речь идёт о необходимости изменить общий вектор экономической политики, который бы расширил возможности для эффективного инвестирования в реальный сектор экономики, сделал бы его более привлекательным для банковской системы. Кроме того, как уточнил экономист, необходимы меры, которые бы вели к созданию более благоприятных условий кредитования.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Центрального банка России, в июне 2019 года прирост активов банковского сектора РФ составил 0,2%. При этом за первое полугодие 2019 года прибыль российских банков по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличилась почти в полтора раза до 1 трлн рублей.
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