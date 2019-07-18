Москва, , 15:55 — REGNUM

Правительство РФ должно создать в стране условия для снижения банковских ставок по коммерческим кредитам, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА REGNUM

«Будущее российского банковского сектора зависит от того, какую политику будет проводить правительство РФ, — сказал Колганов. — Если рассматривать инерционный сценарий, когда всё будет идти так, как идёт, то ситуация особо никак не изменится. Нынешнюю политику правительства РФ нельзя назвать ни особо полезной, ни особо вредной».

В то же время экономист подчеркнул, что политика правительства РФ не стимулирует развития основных функций банковской системы, причём это касается не только решений, связанных с самим банковским сектором. Речь идёт о необходимости изменить общий вектор экономической политики, который бы расширил возможности для эффективного инвестирования в реальный сектор экономики, сделал бы его более привлекательным для банковской системы. Кроме того, как уточнил экономист, необходимы меры, которые бы вели к созданию более благоприятных условий кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Центрального банка России, в июне 2019 года прирост активов банковского сектора РФ составил 0,2%. При этом за первое полугодие 2019 года прибыль российских банков по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличилась почти в полтора раза до 1 трлн рублей.

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