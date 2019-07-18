Краснодар, , 15:46 — REGNUM

Новая выделенная полоса для общественного транспорта заработает по проспекту Чекистов в Краснодаре с 20 июля, сообщила пресс-служба администрации города. Общая протяженность полосы составит 3,5 км, в мэрии со ссылкой на специалистов утверждают, что ее устройство позволит сэкономить время движения транспорта более чем на 20 минут в день, соответственно, вырастет и выручка. По полосе будут двигаться троллейбусы одного и автобусы девяти маршрутов, всего — 172 единицы транспорта ежедневно. Также пользоваться полосой смогут также официальные зарегистрированные такси и машины экстренных служб.

«Проспект Чекистов — важная магистраль, по которой идет основной поток транспорта из Юбилейного микрорайона и обратно. При этом крайние правые полосы этой дороги фактически не используются для движения. По сути жители устроили на них автостоянку. Начиная с 20 июля, эта полоса будет закрыта для стоянки и заработает как выделенная полоса для общественного транспорта», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Отметим, что летом текущего года на территории Краснодара планируют ввести пять выделенных полос для движения общественного транспорта. Так, 10 июля была открыта полоса на участке ул. Северной общей протяженностью 2,7 км. До 30 июля новая выделенная полоса появится на участке в 1 км по ул. 1 Мая, до 10 августа — на участке в 1,4 км на ул. им. Тюляева, до 20 августа — на участке в 1,8 км по ул. им. Тургенева. Еще пять выделенных полос в городе уже действуют: по улицам Октябрьской, Мира, им. Седина, Ставропольской, Северной.