София, , 15:39 — REGNUM

Разведочное бурение в блоке «Силистар» на болгарском шельфе Чёрного моря, которое осуществляет международный консорциум во главе с британско-нидерландской компанией Shell, не показало результатов, применимых в коммерческих целях. Об этом сообщает болгарское издание «Дневник».

Разведку нефти и газа не месторождении в 80 км южнее Бургаса Shell Exploration and Production осуществляет с 2016 года в рамках контракта с министерством энергетики Болгарии.

Теперь же из отчёта австралийской компании Woodside Petroleum, которой принадлежит 30% в консорциуме, стало известно, что месторождение законсервировано и никаких работ в нём не планируется как минимум в ближайшие три месяца.

Сообщается, что в ходе работ по бурению была достигнута проектная глубина в 3,3 тысячи метров ниже уровня моря, однако найден был лишь гидрокарбонат, не подходящий для коммерческого применения. Бурение было решено остановить, в настоящее время рассматриваются возможные действия по дальнейшему исследованию месторождения.

Издание отмечает, что для коммерческой эксплуатации месторождение должно давать не менее 75 тысяч баррелей в день, однако вероятность нахождения таких объёмов в блоке «Силистар» на сегодняшний день оценивается лишь в 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария заключила договор с Shell на разведку нефти и газа на шельфе в феврале 2016 года. Договор был заключён сроком на пять лет с возможностью продления два раза на двухлетний период. В разведку болгарского месторождения Shell намеревалась вложить 18,6 млн евро.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявляла, что в Софии «в значительной степени рассчитывают» на газ из блока «Силистар», ожидая, что данное месторождение сможет стать одним из источников топлива для газораспределительного центра «Балкан», который Болгария хочет построить на своей территории.

Ранее местная добыча энергоресурсов была объявлена одним из приоритетов правительства Болгарии. Власти страны рассчитывают, что разработка месторождений нефти и газа на её черноморском шельфе, которые пока слабо изучены, в перспективе позволит значительно покрыть потребление энергоресурсов в стране и снизить конечные цены на газ на 35% по сравнению с нынешними.