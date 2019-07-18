Нур-Султан, , 15:43 — REGNUM

Казахстан планирует поставить в энергосистему Узбекистана в 2019 году более 1 млрд кВт∙ч, сообщили 18 июля в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

В ведомстве уточнили, что поставки были организованы с конца июня 2019 года. По состоянию на 17 июля в Узбекистан отправлено 145 млн кВт∙ч электроэнергии. Это стало возможным за счет профицита электроэнергии после модернизации электрических мощностей.

В министерстве добавили, что экспортные поставки организованы впервые за многие годы. Как долго Казахстане не продавал электричество в Узбекистан не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля глава узбекистанского АО «Тепловые электростанции» Руслан Мубаракшин заявил, что Ново-Ангренская и Ангренская электростанции будут переданы в доверительное управление казахстанской компании «Горные работы».

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан планирует передать две ТЭС в управление компании из Казахстана