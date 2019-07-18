Тяньцзинь, Китай, , 15:38 — REGNUM

Китай импортировал в общей сложности 19 085 декоративных наземных животных через город центрального подчинения Тяньцзинь на севере страны за первое полугодие 2019 года, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Количество импортированных через Тяньцзинь декоративных животных было на 53,2% выше, чем за тот же период годом ранее, что сделало этот город лидером по всему Китаю.

В целях обеспечения биологической безопасности животные должны быть изолированы на карантинный контроль в течение 30−45 дней. Ввоз наземных декоративных животных призван обогатить разнообразие биологических видов Китая и нарастить туризм.