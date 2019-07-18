Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM

В Ростове-на-Дону состоится первый эногастрономический фестиваль. Мероприятие, в рамках которого пройдут презентации донских вин, запланировано на октябрь, сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона.

Как уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, в качестве площадки для проведения фестиваля выбран парк «Левобережный».

"В рамках фестиваля будут организованы презентации уникальных донских вин, фермерских продуктов отечественного производства, презентация территориального кластера «Долина Дона», а также существующих туристических эногастрономических маршрутов», — отметил чиновник.

Уточняется, что Ростовской области есть, что показать. Так, в настоящее время на Дону ведут производственную деятельность восемь винодельческих предприятий и около 20 хозяйств, занимающихся выращиванием винограда.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донские виноделы наращивают производство. Так, по итогам шести месяцев 2019 года увеличился как объём производства винодельческой продукции (на 8%), так и сумма, поступившая в региональную казну от производства винодельческой продукции (на 9%).

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские виноделы наращивают производство