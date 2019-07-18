Липецк, , 15:36 — REGNUM

В торжественном открытии детского сада «Мир детства» приняли участие временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов и мэр города Евгения Уваркина.

«Введение таких объектов — огромная радость для молодых мам и пап. Когда не надо думать о том, что придется с утра везти ребенка на другой конец города. А тут вышел из дома, две минуты — и малыш уже в детском саду. Для счастья нужно очень мало, и хочется, чтобы это счастье чувствовало как можно больше наших жителей. Поэтому детские сады должны множиться. Мы же сделаем все, чтобы объекты сдавались вовремя и радовали маленьких жителей», — подчеркнул на церемонии открытия Игорь Артамонов.

Новый детский сад, а по факту это второй корпус дошкольного учреждения № 50, которое находится по соседству, рассчитан на 350 мест. Это 15 групп, четыре из которых — ясельные.

«Открытие детского сада — это отличный подарок жителям в День города. Новое учреждение позволит значительно разгрузить существующую очередь. При этом расслабляться нам точно нельзя, ведь молодые семьи всегда нас будут подгонять к строительству новых садов. Дети — это наше будущее, а детский сад — старт их будущего», — сказала мэр Липецка Евгения Уваркина.