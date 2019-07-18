Валдай, Новгородская область, , 15:32 — REGNUM

На создание многопрофильного медицинского центра в Валдае Новгородской области федеральный бюджет выделит около 2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Медицинский центр будет создан на базе Валдайской Центральной районной больницы (ЦРБ). До конца 2019 года недвижимое имущество ЦРБ планируют передать в федеральную собственность, чтобы в 2020 году объявить аукционы по подготовке проектно-сметной документации, а также начать ремонтные работы. Планируется, что новый медицинский центр заработает в 2021 году. В нём будет180 круглосуточных коек, медицинская помощь будет оказываться по следующим направлениям: хирургия, педиатрия, травматология, кардиология, неврология, акушерство, гинекология, инфекционные болезни и терапия.

Часть выделенных средств на создание медицинского центра будет направлена на приобретение жилья для медицинских работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Валдае действует филиал петербургской клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова — как специализированный медицинский центр для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП на федеральной автотрассе «Россия» (М-10, Москва — Санкт-Петербург).

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