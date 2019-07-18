Грозный, , 15:31 — REGNUM

В Чечне разработан новый туристический продукт — тур в стиле милитари. Как рассчитывают в минтуризме, он будет интересен гостям региона. Для его организации в республике есть все необходимое.

«Чеченская Республика является отличным местом для проведения туристических военных туров, ведь именно здесь располагается не имеющий аналогов в мире Международный университет спецназа», — цитирует министра по туризму Муслима Байтазиева портал «Чечня Сегодня».

Всего для желающих освоить новый вид туризма предложат три варианта. Каждый из них начнется с посещения университета спецназа, где можно будет пострелять из разных видов оружия, освоить военные багги «Чаборз», посетить аэротренажер. А вот второй день экскурсии может быть завершен по выбору на озере Кезеной-Ам, в Аргунском ущелье или на экскурсии по Грозному.

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Напомним, центр подготовки сотрудников спецподразделений в Чечне был открыт в 2017 году. Он расположен на территории более 400 гектаров в городе Гудермесе. В нем создана взлетно-посадочная полоса, парашютный комплекс, полигоны для обучения минно-взрывному делу и промышленному альпинизму.