Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, регламентирующее предоставление субсидий организациям, работающим в рамках подпрограммы «Развитие промышленностиСанкт-Петербурга» государственной программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге».

Постановление направлено на формирование условий для создания высокотехнологичных и высокоэффективных предприятий и увеличение объемов их производства. Из городского бюджета на эти цели выделено 200 млн. рублей. Максимальный размер помощи для одного юридического лица — 10 млн. рублей.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое оборудование.

В 2018 году такие субсидии были предоставлены 29 промышленным предприятиям на приобретение 308 единиц техники.