Санкт-Петербург, 18 июля 2019, 15:28 — REGNUM
Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, регламентирующее предоставление субсидий организациям, работающим в рамках подпрограммы «Развитие промышленностиСанкт-Петербурга» государственной программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге».
Постановление направлено на формирование условий для создания высокотехнологичных и высокоэффективных предприятий и увеличение объемов их производства. Из городского бюджета на эти цели выделено 200 млн. рублей. Максимальный размер помощи для одного юридического лица — 10 млн. рублей.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое оборудование.
В 2018 году такие субсидии были предоставлены 29 промышленным предприятиям на приобретение 308 единиц техники.