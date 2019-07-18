Сеул, , 15:59 — REGNUM

В Южной Корее провели исследование рынка аренды коммерческой недвижимости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Appraisal Board.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года самая дорогая аренда помещения в Сеуле зафиксирована в районе Мёндон (278 600 вон (~$237) за 1 кв. м.), на втором месте расположилась улица Каннам-дэро в районе Сочхо-гу (112 тыс. вон (~$95) за 1 кв.м.), на третьем — районКванхвамун (91 100 вон () за 1 кв. м.), на четвертом — станция Синса (83 600 вон (~$71) за 1 кв. м.) и пятое — станция Сеульского метро (82 100 вон (~$70) за 1 кв. м.)

Известно, что ежемесячные продажи кофеен, расположенных на улице Мёндон составляют 160 млн он (~$136 тыс.).

Согласно данным министерства земли, инфраструктуры и транспорта, рыночная стоимость земельного участка на улице Мёндон была самой высокой на протяжении последних 16 лет. Стоимость 3,3 кв. м. составляет 640 млн вон (~$543 300).

По данным SK Telecom Geo Vision, улицу Мёндон ежедневно посещают около 41 тыс. человек в день.