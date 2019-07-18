Москва, , 15:24 — REGNUM

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предлагает предоставить гражданам Белоруссии возможность участвовать в российских конкурсах, включая «Лидеры России».

«Вчера мы переговорили с первым заместителей главы администрации президента РФ Сергеем Владиленовичем Кириенко для того, чтобы в организованных в России во многих регионах молодежных форумах по разным направлениям принимала участие и молодежь Белоруссии», — сказала Валентина Матвиенко в ходе VI форума регионов России и Белоруссии.

«Мы также обсудили возможность участия белорусской молодежи во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Уверена, что мы достигнем такой договоренности», — цитирует слова Валентины Матвиенко РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Финалистами конкурса в этом году стали 300 человек из 21 региона России, они получили образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.