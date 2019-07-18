Москва, 18 июля 2019, 15:24 — REGNUM
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предлагает предоставить гражданам Белоруссии возможность участвовать в российских конкурсах, включая «Лидеры России».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Финалистами конкурса в этом году стали 300 человек из 21 региона России, они получили образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями стали 104 участника, все они получили возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.