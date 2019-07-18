Тольятти, Самарская область, , 15:23 — REGNUM

Группа компаний АвтоВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 22 июля по 11 августа. Об этом говорится в сообщении компании.

Также на указанный период будет приостановлена работа производственной площадки в Ижевске. В течение трёх недель на предприятиях группы продолжатся мероприятия по модернизации оборудования и ремонтные работы.

При этом в компании подчеркнули, что запаса товарных автомобилей Lada в дилерской сети достаточно для удовлетворения потребностей покупателей.

Читайте также: «АвтоВАЗ» останавливает производство в Ижевске и Тольятти

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 июля АвтоВАЗ остановил производство на всех сборочных линиях в Ижевске и Тольятти.

Простой был связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород).

3 июля проблемы автопроизводителя обсудили самарский и нижегородский губернаторы Дмитрий Азаров и Глеб Никитин. Они заверили, что подключатся к решению вопроса.

После того, как поставки автокомпонентов АвтоВАЗу возобновились на прежних условиях, производственные площадки начали работать 5 июля.

Читайте также: АвтоВАЗ анонсировал возобновление производства после простоя