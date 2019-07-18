Москва, , 15:26 — REGNUM

Санация не повредила банковскому сектору РФ, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, что санация не повредила российскому банковскому сектору, — сказал Колганов. — Действительно, избавление от проблемных банков пошло ему только на пользу. Другое дело, что российская экономика страдает от недостаточного развития филиальной сети российских банков и от недостаточного количества банков среднего размера и, как следствие, от недостаточного уровня конкуренции, особенно в провинции. В Москве банков много и существует нечто вроде конкурентной среды. А вот в провинции, как правило, очень плохой доступ к банковской системе, там очень мало банков, и соответственно у бизнеса почти нет выбора, к кому обращаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам зампредседателя Банка России Василия Поздышева, ЦБ не исключает возникновения необходимости финансового оздоровления проблемных банков, системно значимых для регионов. По его словам, подобные действия регулятора не повлекут за собой негативного информационного фона для всей банковской системы и не будут иметь таких масштабов, как операции по оздоровлению банков 2017 года.

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