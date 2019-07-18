Москва, 18 июля 2019, 15:26 — REGNUM
Санация не повредила банковскому сектору РФ, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам зампредседателя Банка России Василия Поздышева, ЦБ не исключает возникновения необходимости финансового оздоровления проблемных банков, системно значимых для регионов. По его словам, подобные действия регулятора не повлекут за собой негативного информационного фона для всей банковской системы и не будут иметь таких масштабов, как операции по оздоровлению банков 2017 года.
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