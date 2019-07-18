Тюмень, , 15:22 — REGNUM

Арбитражный суд Тюменской области отложил судебное разбирательство по банкротству Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Об этом свидетельствует информация из картотеки суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд отложен на 8 августа 2019 года на 11:00 по местному времени (09:00 мск).

Напомним, Антипинский НПЗ в конце апреля 2019 года прекратил работу по причине отсутствия поставок нефти на завод, за которую был не в состоянии расплатиться. В это же время АО «Антипинский НПЗ» заявило своим кредиторам о намерении стать банкротом. И 18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом.

Основной кредитор в лице Сбербанка в счёт долга взял контрольный 80% пакет нефтеперерабатывающего завода. Затем эти акции были переданы совместному предприятию Сбербанка и фирмы Socar — ООО «Сокар Энергоресурс». Сегодня, 18 июля, стало известно о возобновлении поставок нефти на Антипинский НПЗ от «Транснефти».

Антипинский НПЗ — это частный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральному нефтепроводу АК «Транснефть». Установленная мощность переработки завода превышает 9 млн тонн нефти в год. Располагается в промышленной зоне города Тюмени на юго-востоке вблизи посёлка Антипино.

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