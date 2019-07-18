Москва, , 15:15 — REGNUM

Минтранс России и госкорпорация «Росатом» обратились к правительству с совместной просьбой о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей на трассах Северного морского пути.

Об этом было заявлено сегодня, 18 июля, в рамках правительственного заседания проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ).Как пояснил замгендиректора «Росатома», директор дирекции СМП Вячеслав Рукша, главная задача — ежегодно проводить промеры в объёме 55 тыс. приведённых километров. В 2019 году за счёт субсидий будет выполнено около 20 тыс. км. Кроме того, дополнительно за счёт средств «Росатома» будут увеличены площадные промеры пролива Санникова.

По словам Вячеслава Рукшки, в 2020 году необходимо ещё более 800 млн рублей к уже утверждённым 400 млн рублей. Эти средства позволят выполнить необходимые объёмы промеров для обеспечения безопасности мореплавания при растущей интенсивности судоходства крупнотоннажных судов с большой осадкой.

Руководителя Дирекции СМП поддержал замминистра транспорта, глава Росморречфлота Юрий Цветков. Онназвал прокладку высокоширотных маршрутов одним из важных условий развития транзитного потенциала СМП на перспективу — когда на трассе появятся ледоколы серии «Лидер», способные обеспечить в восточной Арктике круглогодичную навигацию при коммерческих скоростях.