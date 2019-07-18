Владикавказ, , 15:12 — REGNUM

Церемония закладки памятной капсулы в основание дороги, которая будет проложена из Владикавказа в Моздокский район Северной Осетии, состоялась 17 июля в Северной Осетии. Старт проекту, который долго ждали в республике, дал глава РСО-Алании Вячеслав Битаров, сообщилиИА REGNUM в его пресс-службе.

Дорога избавит республику от многих социально-экономических проблем, которые напрямую влияют на жизнь людей, заявил руководитель региона в ходе торжественной церемонии. По его словам, уже в 2020 году время проезда из Владикавказа в Моздок сократится в два раза.

Реализация проекта по строительству 57 километров дороги обойдется в сумму более 2,1 млрд рублей. Из них — 95% средства федерального бюджета, остальные — будут направлены из республиканской казны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время жители Северной Осетии добираются из столицы субъекта в Моздокский район через две соседние республики — Ингушетию и Кабардино-Балкарию. Этот путь в два раза длиннее новой дороги — 134 км. Новая трасса, с просьбой о строительстве которой обращался в президенту РФ Владимиру Путину на встрече в августе 2018 года глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, будет построена за два года.