Москва, , 15:11 — REGNUM

Вокруг одной из самых новых станций московского метро — «Филатов луг» Сокольнической линии — завершаются работы по благоустройству. Департамент капитального ремонта Москвы прокладывает здесь новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, благодаря которым попасть на станцию жителям окрестных районов станет удобнее и быстрее.

«Филатов луг» открылся для пассажиров метрополитена 20 июня 2019 года. Станция находится за Московской кольцевой автодорогой и расположена неподалеку от Хованского кладбища, деревни Картмазово и парка Филатов луг, которому она обязана своим названием. Поскольку многие территории вокруг новой станции еще как следует не обжиты, для местных жителей остро стоял вопрос удобного доступа к ней — протяженность пути от некоторых жилых комплексов к станции, например, достигала 7 км.

Теперь эта проблема близится к разрешению — благодаря новой велопешеходной дороге это расстояние сократилось более чем вдвое, составив сегодня 3 км. В окрестностях станции скоро расставят уличные фонари и видеокамеры наблюдения, а также оборудуют 15 кнопок экстренного оповещения. Все эти меры сделают «Филатов луг» и его окрестности намного более безопасными и цивилизованными. А новые пункты проката велосипедов и самокатов еще больше приблизят станцию к окрестным жилмассивам.

Одновременно ведутся работы по благоустройству прилегающего к станции парка. Как рассказывал ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, прежде неухоженный и запущенный, этот природный комплекс должен со временем стать современным и комфортным городским парком. Проект его благоустройства сотрудники мэрии разрабатывали с учетом пожеланий местных жителей.

«На территории парка появятся шесть детских игровых площадок, оборудованных качелями, каруселями и другим развивающим оборудованием, скамейками с навесами для защиты от непогоды, — пообещал Петр Бирюков. — В ходе благоустройства планируется привести в порядок древесно-кустарниковую растительность и выполнить работы по дополнительному озеленению».