Москва, , 15:04 — REGNUM

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск департамента имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 млн рублей, сообщается в карточке дела на сайте суда.

Иск зарегистрирован 15 июля и пока не принят к производству. Основание требований не указано, однако дело рассмотрит судья, в чью специализацию входят имущественные споры, связанные с приватизацией, собственностью и арендой.

Официальной позиции департамента имущества столицы по данному вопросу пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области в музее-заповеднике «Ростовский кремль» до 21 июля открыта выставка эмалей Зураба Церетели. В экспозиции 29 работ из евангельского цикла.

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