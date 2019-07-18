Атырау, Казахстан, , 15:12 — REGNUM

Продукция казахстанского машиностроения слабо представлена в закупках операторов крупных нефтегазовых проектов в Атырауской области Казахстана, сообщили 18 июля в пресс-службе председателя правительства республики.

«Данная ситуация требует принятия действенных мер, в том числе со стороны операторов проектов», — добавил Мамин. По его словам, правительством республики принята дорожная карта по развитию машиностроения на 2019−2024 годы, которая предусматривает ряд льгот на производителей.

Обсуждение развития нефтегазовых месторождений состоялось в рамках рабочего визит премьер-министра Казахстана на месторождение Тенгиз. Во время совещания поднимался вопрос соблюдения трудового законодательства. В частности, был поднят вопрос внедрения вертикального контроля в отношении подрядчиков и субподрядчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в вахтовом поселке Тенгиз в Атырауской области Казахстана произошел конфликт между местными и иностранными работниками, который привел к массовой драке. Специалисты отмечает, что сложившаяся ситуации связана с политикой компании «Тенгизшевройл» по невмешательству в отношения между подрядчиком и субодрядчиком.

Читайте также: Предприниматели Казахстана назвали меры по снятию напряженности в Тенгизе