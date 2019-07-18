Москва, , 15:01 — REGNUM

Законопроект, вводящий в РФ новый механизм для удержания цен на топливо и бензин, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

Инициатива направлена на изменение демпфера — механизма, который направлен на госрегулирование цен на бензин. Как отмечали авторы инициативы, такие изменения необходимо оперативно принять, так как 1 июля 2019 года истек срок действия соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин. Как отметил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), закон необходимо принять до конца весенней сессии, то есть до 25 июля. При этом закон носит обратную силу и в случае принятия, нововведения будут реализовываться с 1 июля 2019 года.

В частности, эти нововведения связаны со смягчением условий получения компенсации нефтяникам из госбюджета. Сегодня нефтезавод получает эти средства в виде демпфирующей надбавки к обратному акцизу, если цена одной тонны бензина достигает 56 тыс. рублей. В случае с дизтопливом, компенсация полагается, если одна тонна стоит 50 тыс. рублей. Законопроект снижает порог для получения компенсации из федерального бюджета до 51 тыс. рублей за одну тонну бензина и до 46 тыс. рублей за одну тонну дизтоплива. Таким образом, размер компенсации вырастет, а давление на розничные цены на нефть снизится, уверены в правительстве.

Так как компенсация нефтяникам будет выплачиваться из госбюджета, это приведет к выпадающим доходам госсметы, которые, по мнению авторов инициативы, составят порядка 19 млрд рублей. Компенсировать потери депутаты предлагают за счет введения нормы о том, что оптовые цены на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке будут ежегодно расти. Предполагается, что они будут увеличивать на 5% каждый год до 2024 года включительно.

Помимо этого, компенсирует расходы бюджета и надбавка к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добычи нефти (НДПИ). Предполагается, что с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года надбавка к ставке налога вырастет на 150 рублей на каждую тонну нефти.

Еще одним способом возместить потери бюджета в связи с изменениями правил демпфера, станет расширение списка подакцизных товаров. Если закон будет принят, то с 1 апреля 2020 года акцизы распространятся на темные нефтепродукты, в том числе и мазут.

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