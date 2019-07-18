Москва, , 15:06 — REGNUM

Из-за санкций российские банки утратили возможность брать за границей дешёвые кредиты и выдавать их в РФ под более высокий процент, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 18 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Такая ситуация была характерна для 2000-х годов, когда этот вид операций был едва ли не основным для наших банков, — сказал экономист. — Они брали дешёвые кредиты на Западе и выдавали их в РФ под более высокий процент. Это было очень выгодно. Доказательством тому, кстати, служит тот факт, что прирост внешней задолженности российских коммерческих банков был примерно равен приросту объёмов кредитования на внутреннем рынке. Ситуация изменилась, так как в настоящее время изменились условия получения дешёвых денег на Западе. Из-за санкций. Это не значит, что кредиты стало совсем невозможно получить, но это стало намного сложнее».

При этом Колганов уточнил, что российские банки эту неприятность пережили, и не без выгоды для себя. Как полагает экономист, скорее всего, это им удалось за счёт краткосрочных операций на финансовом рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Колганова, значительная часть экономики РФ находится в таких условиях, когда она не может обеспечить такую прибыльность бизнес-проектов, которая была бы привлекательной для банковского капитала. Банки у нас кредитуют экономику, и в довольно больших объёмах, но в основном это краткосрочное кредитование, связанное с циклическим характером поступления средств предприятий, восполнением недостатка оборотных средств, закрытием кассовых разрывов.

Читайте ранее в этом сюжете: Деньги у банковского сектора РФ есть, но вкладывать их некуда – экономист