Ярославль, , 14:59 — REGNUM

В Ярославской области «Группа компаний ЕКС» стала крупнейшим подрядчиком по государственным и муниципальным заказам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Строительство корпуса онкологической больницы в Ярославле

На этой неделе эта фирма выиграла контракты на проектирование волейбольного центра в Ярославле (110 млн рублей) и благоустройство Народной площади в Переславле-Залесском (75 млн).

В этом году компания также получила заказы на строительство крупных социальных объектов в областном центре — нового корпуса онкологической больницы (1 млрд 951 млн) и детской поликлиники больницы № 2 (450 млн рублей).

Также в этом году «Группа компаний «ЕКС» получила крупнейшие подряды на ремонт автомобильных дорог в Ярославле и области. Только государственное казенное учреждение «Ярдорслужба» заключило с ней 5 контрактов: на ремонт дорог Ярославль — Рыбинск и Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль на 214 млн рублей, ремонт дорог в Переславле на 1,74 млрд рублей, Ярославль — Шопша на 42 млн рублей, Ярославль — Заячий холм на 64 млн рублей, Ярославль-Углич, Туношна — Бурмакино и ряд других на 421 млн рублей. Общая сумма контрактов с «Ярдорслужбой» составила 2,48 млрд рублей.

Помимо этого «ЕКС» занимается ремонтом Тутаевского шоссе в Ярославле на сумму 697 млн рублей, заказчиком тут выступает уже «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Большинство контрактов заключены с минимальным падением цены, как правило, компания признавалась единственным участником закупки.

Общий объем государственного и муниципального заказа «Группы компаний «ЕКС» на 2019 год, по расчетам корреспондента ИА REGNUM, составляет более 5,7 млрд рублей — 8% от бюджета Ярославской области (72,2 млрд).

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