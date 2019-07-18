Тамбов, , 14:53 — REGNUM

Тамбовская область отмечена Минсельхозом России как один из регионов-лидеров по агрострахованию с господдержкой АПК, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

18 июля Министерство сельского хозяйства России провело совещание с регионами в режиме видеоконференции по вопросам сельскохозяйственного страхования. Заместитель министра Елена Фастова отметила, что Тамбовская область — в лидерах по агрострахованию с государственной поддержкой АПК среди российских регионов.

По удельному весу застрахованных площадей Тамбовская область занимает первое место в РФ (10,5%), а по абсолютному значению застрахованных площадей с результатом в 175,5 тыс. гектаров — на втором месте, уступая Алтайскому краю. По страхованию в животноводстве регион входит в топ-10, занимая шестую позицию с результатом 100,7 тыс. условных голов животных.

«Это результат активной совместной работы региональных органов власти с Минсельхозом и тамбовскими агропредприятиями. В рамках заключенного между Минсельхозом России и администрацией области соглашения на страхование в области растениеводства распределено 33,5 млн рублей, в том числе 30,4 млн рублей из федерального бюджета. Животноводческим хозяйствам предусмотрена поддержка на 58,2 млн рублей, в том числе 53 миллиона рублей — из федерального бюджета», — прокомментировал заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов, который принимал участие в видеоконференции.

Напомним, что с 1 марта текущего года вступили в силу изменения закона о страховании. В последней редакции закона перечислено более 20 рисков: засуха, сильный ливень, промерзание верхнего слоя почвы, сильный или продолжительный дождь, раннее появление или установление снежного покрова, оползень, градобитие, пожар и другие. Появилась возможность комбинировать риски в одном договоре агрострахования с господдержкой. Исключен порог утраты урожая и посадок многолетних насаждений, необходимый для получения выплаты (раньше был уровень 20%). Установлена франшиза от 10% до 50% страховой суммы.

Эти и другие существенные изменения направлены на удешевление страховых продуктов, а, значит, делает их более привлекательными. Управление сельского хозяйства области провело большую разъяснительную работу среди сельхозтоваропроизводителей, результатом которой и стало увеличение договоров страхования.

Всего на сегодняшний день в агростраховании с государственной поддержкой участвуют пять страховых компаний: «РСХБ-страхование», «Росгострах», «АльфаСтрахование», «Согласие», «МАКС». Наибольшая площадь застрахована в «РСХБ-страхование».