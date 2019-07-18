Нанкин, Китай, , 14:51 — REGNUM

Строительство крупного причала с хранилищем нефтехимической продукции стартовало в районе Сюйвэй порта Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Суммарный объем инвестиций в проект, который должен быть завершен к 2021 году, составит 2,68 млрд юаней (около $389,8 млн). Новая пристань будет обладать хранилищем, рассчитанным на 300 тыс. тонн сырой нефти при годовой мощности 17,4 млн тонн. Также будет построено четыре хранилища на 50 тыс. тонн жидкости годовой мощностью 9,3 млн тонн и вспомогательная инфраструктура.

Проект призван сделать хранение и транспортировку нефтепродуктов более удобным, а также снизить логистические расходы в формате «бесшовного соединения» причальных хранилищ и трубопроводов, сообщил председатель Китайского конгломерата Shenghong Group.

Ожидается, что причал станет ключевым каналом транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов до Шэньхунского нефтеперерабатывающего завода, а также Ляньюньганской промышленной базы.

Ляньюньган вошел в число первых 14 прибрежных городов Китая, где началось проведение реформ открытости. В настоящее время город является одним из ключевых нефтехимических баз, где планируется создание крупной базы переработки нефти и химического производства с изготовлением новых материалов.