Ижевск, , 14:51 — REGNUM

По итогам января-июня производство молока в Удмуртии увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе республики.

Всего в регионе за указанный период произведено 383,2 тыс. тонн молока, что на 21 тыс. тонн больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Причем рост производства в фермерских хозяйствах Удмуртии составил 12,2%, в крупных сельхозпредприятиях — 5,3%. Объем реализованного молока вырос на 7,7% — до 346,2 тыс. тонн.

«По отношению к июню закупочная цена на молоко в республике осталась неизменной. По сравнению же с аналогичным уровнем 2018 года молоко наши предприятия сегодня реализуют на 1,70−1,80 рублей за кг дороже», — отметила глава ведомства Ольга Абрамова.

По её мнению, закупочная цена не будет корректироваться в сторону снижения, иначе министерство знало бы о такой тенденции уже в мае.

Общая сумма средств поддержки сельхозпроизводителей с начала года составила 1,177 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, молочная отрасль республики в 2018 году испытывала проблемы со сбытом продукции. С начала года цена доходила до критически низкого уровня в 18,5 рубля за кг, глава минсельхоза региона Ольга Абрамова ранее называла такую цену на сырое молоко «дном».

В республике разработали концепцию развития молочной отрасли до 2025 года, которая предполагает рост производства молока до 1 млн тонн ежегодно. В феврале 2018 года власти Удмуртии приняли решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям в размере около 200 млн рублей.

По мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, предыдущий год все равно стал успешным для отрасли с точки зрения как производственных, так и финансово-экономических показателей.