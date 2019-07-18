Москва, , 14:56 — REGNUM

Россия готова организовать поставки в Турцию истребителя Су-35, заявил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

По его словам, «Ростех» готов проработать поставки Су-35 в случае, если Анкара изъявит желание. Ранее США отказали Турции в поставках истребителя F-35 в связи с покупкой российской системы ПВО С-400.

Напомним, 19 июля МИД Турции распространил сообщение, в котором назвал незаконным решение США о запрете поставок истребителей. Решение Вашингтона прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анакара заплатила за поставки истребителей $1,4 млрд. Ранее было заключено соглашение на поставку 116-ти F-35. Кроме того, на территории Турции производится некоторые части американского истребителя.

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