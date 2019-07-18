Москва, , 14:16 — REGNUM

Законопроект о мерах дополнительной поддержки производителей фруктов и ягод в РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM18 июля.

Законопроект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным по поручению президента РФ Владимира Путина.

Так, депутаты предлагают ввести дополнительные налоговые льготы для производителей фруктов и ягод в РФ. Сегодня такие действия облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) в полном объеме — по ставке 20%. Вместо этого авторы инициативы предлагают установить, что выращивание фруктов и ягод в РФ должно облагаться по льготной ставке НДС в 10%.

По словам авторов законопроекта, такие нормы позволят поддержать российские садоводческие хозяйства и повысить их конкурентоспособность. Однако, как отмечали ранее и в правительстве и в профильном комитете Госдумы, ко второму чтению необходимо дополнить законопроект. Так, в документе необходимо четко прописать, что нововведение коснется только российских производителей. Таким образом, льготная ставка НДС коснется выращивания только тех фруктов и ягод, которые растут на территории РФ. Импортируемые экзотические фрукты — например, бананы и манго, — будут облагаться по полной ставке налога. Такие же нормы коснутся и винограда, который идет на виноматериалы — под льготу подпадет только столовый виноград.

Кроме того, как рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, ко второму чтению депутаты также планируют внести поправки, которые отменят льготную ставку НДС для пальмового масла. Сегодня ставка НДС для такого масла составляет 10%, что отрицательно сказывается на качестве продукции, поэтому депутаты планируют облагать пальмовое масло по полной ставке налога в 20%. Дополнительные средства, которые получит бюджет от таких нововведений, уйдут на поддержку молочной продукции, отметил Володин.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу во втором и третьем чтении до конца весенней сессии, то есть до 26 июля.

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