Ставрополь, , 14:14 — REGNUM

Теплицы на площади более чем 60 гектаров планирует построить в Ставропольском крае ООО «Солнечный Дар» (входит в агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура»). О подписании соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством региона сообщила 18 июля пресс-служба губернатора Ставропольского края.

В рамках соглашения предполагается строительство третьей и четвёртой очередей тепличного комплекса в Солнечнодольске, срок реализации проекта — до конца 2020 года. Всего компания планирует возвести теплицы на площади 60 га, выращиваться в них будут преимущественно томаты. Регион получит около тысячи рабочих мест, а объем выпускаемой продукции при полном запуске должен составить около 40 тыс. тонн.

Первая очередь тепличного комплекса мощностью 25,2 гектара была введена в эксплуатацию в 2017 году. В 2018 была введена вторая очередь — на площади 32 га.