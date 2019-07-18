Тверь, , 14:00 — REGNUM

Строительство Старицкой ЦРБ будет возобновлено в 2020 году по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 18 июля по итогам встречи главы региона с главой Старицкого района Сергеем Журавлевым.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава Старицкого района Сергей Журавлёв Пресс-служба правительства Тверской области

Как отмечалось на встрече, строительство поликлиники в Старице, крайне важного объекта для жителей муниципального образования, началось ещё в 2008 году. Трехэтажное здание поликлиники надземными переходами соединено с главным корпусом Старицкой ЦРБ и введенной в эксплуатацию в 2006 году детско-женской консультацией.

В декабре Игорь Руденя осмотрел недостроенный корпус и поручил подготовить обоснование для возобновления финансирования работ. Глава района доложил губернатору: в настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации на объект. Конкурсные процедуры по отбору подрядчика для строительства власти планируют провести в 2019 году, а само строительство рассчитано на 2020−2021 годы. Реализация проекта оценивается в 450 млн рублей.

В новой поликлинике планируют вести амбулаторно-поликлинический прием и детей, и взрослых. Здесь установят современное оборудование, подключат к системе информатизации. Поликлиника войдет в проект «Бережливая поликлиника»: в здании будет действовать открытая регистратура, в детском отделении оборудуют игровые пространства.

На встрече глава региона обсудил с главой района также ход исполнения национальных проектов в районе, социально-экономическое развитие территории, ремонт дорог.