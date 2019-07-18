Москва, , 13:59 — REGNUM

Сегодня, 18 июля, рубль торгуется малоактивно, но всё же пытается показать бычий уклон в паре с долларом, который никак не может бросить вызов отметке 63 рубля, хотя и держится неподалеку. Евро/рубль и вовсе во флэте, расположившись в районе 70,6 рубля в ожидании свежих драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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Эксперт отмечает, что российская валюта проявляет устойчивость в условиях снижения нефтяных цен и ухудшения отношения к риску на мировой арене.

«Это происходит в основном за счёт приближения пика налоговых выплат, приличного спроса на местные облигации и сокращения объёмов покупки валюты Минфином в этом месяце», — поясняет аналитик.

По его словам, локально поддержку рублю оказывает ослабление позиций доллара на рынке Форекс, где он отступает против основных валют.

«Однако в дальнейшем «россиянин» может дать слабину, если цены на нефть так и не смогут возобновить рост, а напряжённость на фондовых площадках мира продолжит нарастать», — предполагает эксперт.

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Николаев пояснил, что это может произойти, прежде всего, на фоне угрозы очередной эскалации торгового конфликта между США и Китаем и недавних угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на оставшиеся товары из КНР.

«С технической точки зрения риск пробоя уровня 63 рубля нарастает. С уходом фактора налогового периода рубль станет уязвимее и чувствительнее к внешним раздражителям. А в случае возобновления санкционной риторики не исключён резкий рывок пары доллар/рубль в северном направлении», — полагает эксперт.