Москва, , 13:54 — REGNUM

Поправки, отменяющие льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для производителей пальмового масла, Госдума рассмотрит до конца весенней сессии, то есть до 26 июля. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

В частности, отметил он, поправки будут внесены в законопроект о льготном НДС для плодово-ягодной продукции ко второму чтению. Об этом депутаты накануне договорились на совещании в правительстве.

«Мы обсудили вопрос снятия льготного налогообложения с поставок пальмового масла и отнесения пальмового масла к налогообложению по обычной шкале (НДС) в 20%. На сегодняшний день пальмовое масло облагается налогом всего в объеме 10%. Это шкала, которая имеет отношение к детским товарам, детскому питанию. Получается, что мы на один уровень ставим импортное масло, создавая с одной стороны рабочие места за пределами нашей страны, финансируя их производителей, а с другой стороны, фактически снижая качество пищевых продуктов у нас в России. Это недопустимо», — заявил Володин.

По его словам, налоговая льгота для производителей пальмового масла действует уже 15 лет и сегодня необходимо ее отменить.

«Было бы правильно ее отменить и установить обычную шкалу 20%. По нашему мнению, средства, которые в результате этого мы сможем получить дополнительно в бюджет, можно было бы направить на поддержку производства молока», — отметил Володин.

Он рассчитывает, что депутаты смогут принять это решение уже на следующей неделе, до 25 июля.

«Мы на следующей неделе поправки будем рассматривать в Госдуме, считаем, что это решение будет поддержано нашими гражданами, учитывая, что мы руководствуемся их запросами и их обращениями», — отметил Володин.

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