Миссиссога, Канада, 18 июля 2019, 14:02 — REGNUM
Южнокорейская компания Dae Dong Industrial основала дочернюю компанию в Канаде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, в 1993 году компания основала компанию в США и нацелилась на рынки сельскохозяйственной техники в США и Канаде.
В настоящее время компания сотрудничает с 383 дилерами в этих странах.
«Мы основали данную компанию, чтобы лучше понимать и ориентироваться на канадском рынке тракторов, а также чтобы расти и развиваться дальше», — сообщили представители компании.
Известно, что канадский филиал компании был открыт в Миссиссога (провинция Онтарио).
По состоянию на 2018 год южнокорейской компании принадлежит 7−8% канадского рынка тракторов.
В прошлом году Dae Dong Industrial продала на североамериканском рынке 10 тыс. тракторов и грузовых автомобилей.