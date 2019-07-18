Миссиссога, Канада, , 14:02 — REGNUM

Южнокорейская компания Dae Dong Industrial основала дочернюю компанию в Канаде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в 1993 году компания основала компанию в США и нацелилась на рынки сельскохозяйственной техники в США и Канаде.

В настоящее время компания сотрудничает с 383 дилерами в этих странах.

«Мы основали данную компанию, чтобы лучше понимать и ориентироваться на канадском рынке тракторов, а также чтобы расти и развиваться дальше», — сообщили представители компании.

Известно, что канадский филиал компании был открыт в Миссиссога (провинция Онтарио).

По состоянию на 2018 год южнокорейской компании принадлежит 7−8% канадского рынка тракторов.

В прошлом году Dae Dong Industrial продала на североамериканском рынке 10 тыс. тракторов и грузовых автомобилей.