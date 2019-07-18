Киев, , 13:37 — REGNUM

На Украине обсуждают свежую идею от министерства инфраструктуры — взимать плату за проезд по ряду мостов, передает сегодня, 18 июля, корреспондент ИА REGNUM

Напомним, что с такой инициативой выступил заместитель главы мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

«Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или Запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику… [Мэру Киева] Виталию Кличко это неоднократно предлагалось. Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд», — заявил чиновник в интервью «Интерфакс-Украина».

Предложение Довганя уже вызвало негодование политических экспертов.

«Дебил, реформатор, вор и подонок — в Украине уживаются в одном лице отечественного чиновника», — отмечает политолог Юрий Гаврилечко.

Эксперт также подчеркивает, что «профессионалов» такого уровня для работы в украинском правительстве «пачками на любой помойке в изобилии».

ИА REGNUMотмечает, что в правительстве Украины пока не комментировали, является ли заявление Довганя официальными планами профильного министерства или личным мнением чиновника.