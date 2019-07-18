Тюмень, , 13:35 — REGNUM

На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени возобновляется работа. «Транснефть» начала прокачку нефти на предприятие в 2:00 (мск) 18 июля 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

Напомним, перебои с поставками нефти на Антипинский НПЗ (АНПЗ) начались в декабре 2018 года по причине сложного финансового положения предприятия. С конца апреля 2019 года поставки нефти на НПЗ были полностью прекращены.

В это же время АО «Антипинский НПЗ» заявило своим кредиторам — Сбербанку, «Московскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Европа банку» — о намерении стать банкротом. И 18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом.

Сбербанк, как основной кредитор, в счёт долга взял контрольный 80% пакет нефтеперерабатывающего завода. Затем эти акции были переданы совместному предприятию, созданному Сбербанком и фирмой Socar — ООО «Сокар Энергоресурс». Руководство новой структуры сообщало сроки запуска поставок нефти на АНПЗ — середина июля 2019 года. Обещание исполнено в срок.

Антипинский НПЗ — это частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральному нефтепроводу АК «Транснефть». Установленная мощность переработки завода превышает 9 млн тонн нефти в год. Качество дизельного топлива, производимого предприятием, соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки в 2016 году достигла 98%. В 2018 году начато производство бензинов стандарта Евро-5. Имеет возможность отпускать предприятиям топливо прямо с завода путем автоналива бензовозами в 5−30 тонн. Располагается в промышленной зоне города Тюмени на юго-востоке вблизи посёлка Антипино.