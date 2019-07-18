Сеул, , 13:37 — REGNUM

В столице Южной Кореи пройдетсеминар на тему эмиграции и инвестиций в Малайзию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей U1 International.

По данным источников, семинар пройдет в пятизвездочном отеле Le Méridien Seoul 20 июля 2019 года.

«Малайзия является интернациональной страной. Кроме того, Малайзия занимает 29 место в мире в Глобальном индексе миролюбия, а также добрая часть населения говорит на английском языке», — сообщили представители компании U1 International.

Известно, что в рамках данного семинара представители U1 International расскажут о преимуществам эмиграции в Малайзию, о долгосрочной визе Malaysia My Second Home (MM2H) и инвестиционных возможностях.