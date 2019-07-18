Белгород, , 13:26 — REGNUM

61 тысяча жителей Белгородской области ограничены в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Итоги работы за первые шесть месяцев 2019 года подвели 18 июля в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Должникам Белгородской области по различным категориям исполнительных производств необходимо заплатить более 22 млрд рублей. Всего с начала 2019 года судебные приставы не разрешили уехать за границу 70 тыс. человек, в июле число неплательщиков составляет 61 тыс. чел. Информацию о задолженности и способах её погашения можно найти на официальном сайте судебных приставов и в мобильном приложении.

Временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации применяется в соответствии с федеральным законодательством с 1 февраля 2008 года. После полного погашения задолженности ограничения с неплательщика снимаются.