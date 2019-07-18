Москва, , 13:24 — REGNUM

Курс российской валюты, оказавшись в разворотной зоне и перед целым рядом негативных факторов, практически застыл в нерешительности перед необходимостью сделать выбор между вариантом значительного и быстрого ослабления, и вариантом небольшого, медленного укрепления, заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 июля главный аналитик Центр аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эксперт отметил, что в подобных ситуациях в первой половине 2019 года рубль настойчиво выбирал второй вариант, что не исключено и на этот раз.

«Однако уж слишком, сейчас всё складывается не в пользу российской валюты, и вероятно даже упрямство не поможет сохранить традицию 2019 года», — говорит аналитик.

По его словам, об этом свидетельствуют падающие нефтяные цены, снижающийся российский рынок акций, а также ожидания возможного (уже на следующей неделе) понижения Банком России процентной ставки.

«Так что сегодня, 18 июля рубль ещё может нерешительно простоять в дневном диапазоне и к американскому доллару 62,5−63,1 и к евро 70,2−70,9, — прогнозирует Быков. — Но чем ближе мы будем подходить к следующей неделе, тем настойчивее российскую валюту будут подталкивать к шагам в сторону снижения».

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