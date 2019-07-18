Москва, , 13:19 — REGNUM

Закон, направленный на развитие региональных брендов, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Речь идёт о введении в Гражданский кодекс нового объекта интеллектуальных прав — географическое указание. Оно будет использоваться как средство индивидуализации товара.

Закон устанавливает, что географическое указание — это обозначение, которое позволяет идентифицировать, что товар произведён на территории конкретного географического объекта. Это позволит гражданам быть уверенными в качестве продукта и его репутации.

Сегодня в РФ уже есть несколько подобных средств идентификации — например, наименование места происхождения товара (НМПТ). Оно способствует повышению известности региона изготовления, но нормы регистрации довольно жёсткие. В то же время зарегистрировать географическое указание через Роспатент будет гораздо проще, отмечают авторы инициативы. Так, как отмечали авторы инициативы, в качестве географического указания можно зарегистрировать, например, калужское тесто, байкальского омуля или камчатского краба. Также закон поможет виноделам.

Зарегистрировать новый вид идентификации смогут физлица, группы граждан, юрлица, ассоциации, союзы или другие объединения лиц, создание и деятельность которых не противоречит законодательству страны происхождения товара. Они получат право исключительного использования географического указания. Такие правила будут действовать в течение 10 лет, затем по решению заявителя его можно будет продлить.