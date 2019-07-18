Москва, , 13:12 — REGNUM

В среду, 17 июля, Brent предприняла очередные скромные попытки возобновления подъёма, но не смогла полноценно привлечь покупателей и в итоге сползла к почти двухнедельным минимумам в районе 63,2 доллара за баррель. К концу дня фьючерсы частично сократили потери, но остались под давлением. Сегодня, 18 июля, на утренней сессии котировки демонстрируют небольшой восходящий уклон, целясь на ближайшее сопротивление в лице отметки 64 доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Как поясняет аналитик, на рынок продолжают давить новые признаки деэскалации ближневосточного конфликта. В частности, речь идёт о назначении президентом США Дональдом Трампом сенатора Рэнда Пола, известного своей либеральной позицией, своим эмиссаром в переговорах с Тереганом после сообщений о готовности США и Ирана к диалогу.

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«Его назначение, по сути, снижает геополитические риски на этом фронте и предполагает урегулирование конфликта. Для рынка нефти это дальнейшее ослабление угрозы перебоев в поставках из Ирана», — полагает экономист.

В начале торгов 18 июля угасший после недавнего роста спрос на доллар оказал определённую поддержку Brent. Однако, по словам эксперта, этого определённо недостаточно, чтобы «вытянуть» котировки выше, тем более что на фондовых рынках инвесторы не проявляют оптимизма, вновь сосредоточившись на угрозе эскалации торговой войны.

«На этом фоне потенциал восстановления котировок чёрного золота остается ограниченным», — заключил аналитик.

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