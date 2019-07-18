Сеул, , 12:59 — REGNUM

В первой половине 2019 года чистая прибыль южнокорейского финансового конгломерата KB Financial Group составила 1,83 трлн вон (~$1,6 млрд), что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, во втором квартале 2019 года чистая прибыль компании составила 991,1 млрд вон (~$841,37 млн), что является самым большим квартальным показателем за всю историю ведения статистики.

«Процентные доходы банка увеличились, небанковские филиалы компании также продемонстрировали хорошие показатели», — сообщили представители компании.

В первом полугодии текущего года процентный доход компании составил 4,54 трлн вон (~$3,85 млрд), что на 4,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая процентная маржа компании и банков составила 1,96% и 1,7% соответственно.

Прочая операционная прибыль компании составила 79,1 млрд вон (~$67,15 млн), прибыль от ценных бумаг — 17 млрд вон (~$14,43 млн).

Чистая процентная маржа — один из ключевых показателей деятельности банка, отражающий эффективность проводимых банком активных операций.