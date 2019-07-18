Ставрополь, , 12:40 — REGNUM

Возможность создания сервисного центра обслуживания сельскохозяйственной техники белорусского производства на территории Ставропольского края обсуждалась 18 июля в ходе встречи губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и министра промышленности Республики Белоруссия Павла Утюпина в рамках VI Форума регионов России и Беларуси, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Глава Ставрополья назвал Белоруссию важнейшим внешнеэкономическим партнером региона, отметив, что о расширении взаимодействия свидетельствует и ежегодный рост товарооборота. Так, за 2018 год он составил 135,5 миллиона долларов, превысив показатель предыдущего года на 10 млн. Актуальными направлениями сотрудничества между Белоруссией и Ставропольским краем, как отмечалось, могли бы стать поставки современного городского электрического общественного транспорта для городов-курортов Кавминвод, а также создание центра обслуживания сельскохозяйственной техники: сегодня каждый десятый комбайн и 60% тракторной техники на полях Ставропольского края — производства Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, VI Форум регионов России и Белоруссии на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России» проходит в Санкт-Петербурге 16−18 июля. В последний день форума на пленарном заседании ожидают президентов РоссииВладимира Путинаи Белоруссии Александра Лукашенко.