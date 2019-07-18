Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 12:14 — REGNUM

У бывших работников градообразующего предприятия, расположенного в поселке Светлый Оренбургской области, появилась возможность массово трудоустроиться. Оренбургским металлургам предлагают вакансии на Пикалевском глиноземном заводе в Ленинградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM председатель Оренбургской областной организации горно-металлургического профсоюза России Оксана Обрядова.

По ее словам, есть реальная возможность трудоустроить около 100 человек. Также она отметила, что на сегодняшний день потерявшие работу на Светлинском ферроникелевом заводе металлурги по-прежнему испытывают трудности с устройством на работу. В Светлом найти работу для таких узких специалистов невозможно.

По данным Федерации профсоюзов Оренбуржья, Пикалевский глиноземный завод нуждается в таких специалистах, как аппаратчик-гидрометаллург, агломератчик, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки, газорезчик, токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, машинист крана (крановщик), контролер продукции цветной металлургии (временно), машинист экскаватора (электрического), электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, помощник машиниста тепловоза, помощник машиниста электровоза, электромонтер контактной сети, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист котлов, машинист-обходчик по турбинному оборудованию, машинист паровых турбин, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Работодатель обещает трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом России, своевременную выплату заработной платы, соцпакет, медстраховку. Иногородним готовы предоставить общежитие или компенсацию за аренду жилья. Выпускникам профильных вузов дополнительно — оплата проезда и выплата единовременного пособия в размере двух должностных окладов.

Вакансии и условия в ближайшее время опубликуют в профсоюзной газете. Пока говорить о количестве трудоустроенных и желающих работать в Ленинградской области преждевременно, отметила Оксана Обрядова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Светлинский ферроникелевый завод стал жертвой финансового кризиса. В апреле 2019 года предприятие обесточили и закрыли. Без работы остались почти 200 работников. Кроме безработицы, возникла и финансовая проблема, завод закрылся с долгами перед металлургами.

Добавим, что уволенные рабочие отказались от акций протеста, выбрав путь переговоров, отстаивая свои права. В начале июня в Оренбурге состоялась встреча представителей завода, профсоюзов, муниципальной власти с врио губернатора Денисом Паслером. Итогом стало обещание погашение задолженности (19 млн рублей) до конца месяца. 21 июня с работниками полностью рассчитались.

В середине июня в прокуратуре области заявили о проверке фактов криминального банкротства ООО «Светлинский ферроникелевый завод» и незаконного отчуждения имущества.

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