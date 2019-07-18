Москва, , 12:09 — REGNUM

Для сближения России и Белоруссии по макроэкономическим показателям и углубления интеграции Минскому руководству придётся значительно ускорить темпы экономического роста своей страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Беларусь Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«ВВП Белоруссии за ближайшие 4−5 лет примерно в 2 раза — до 120 млрд», — заявил Крутой.

«Вчера в рамках нашей секции разгорелась горячая дискуссия по реальности и нереальности такого роста. Готовы ли наши аграрии, строители, транспортный сектор расти по 15−17%… Есть ли соответствующие мощности, конкурентная продукция, возможности экспорта в таких объёмах? Из выступлений участников мы видим, что это всё возможно», — отметил Крутой.