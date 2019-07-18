Москва, , 12:10 — REGNUM

Закон о новых параметрах бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2019 году Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Правительство уточнило данные бюджета фонда в связи с тем, что ранее РФ и Казахстан ратифицировали новый протокол к соглашению о правилах медицинского обслуживания работников космодрома «Байконур», а также жителей близлежащих территорий. В результате, число застрахованных граждан оказалось на 15,8 тыс. человек меньше, чем предполагалось ранее, и составило 25,2 тыс. человек.

В связи с этим, субвенции, которые уходят в ФОМС Байконура, будут уменьшены, а основные параметры бюджета фонда — изменены. Регион получит на 239,1 млн рублей меньше и сумма субвенций достигнет 380,9 млн рублей. Как отмечало правительство, этих средств будет достаточно, чтобы полностью профинансировать программу обязательноно медицинского страхования жителей города Байконур и соседних территорий.

За счёт уменьшения субвенций снизится и дефицит бюджета ФОМС. Так, в 2019 году он окажется на 93,6 млн рублей меньше и достигнет 92,2 млрд рублей.